"وصفة متخطرش على البال"... "استخدمي قشر الرمان للشعر" جربيها ومش هتبطلي تستخدميها!!!

فوائد استخدام قشر الرمان للشعر

يستخدم قشر الرمان في علاج جميع مشاكل الشعر حيث أنه يعالج مشكلة تساقط الشعر كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن التي يحتاجها الشعر كما أنه يعالج تقصف الشعر وتلفه فيعمل على تنعيم الشعر الخشن وتطويله كما أنه يعد علاج طبيعي لعلاج الصلع وعلاج القشرة وظهورها كما أنه يعمل على تقوية خصلات الشعر من الجذور حتى الأطراف كما أنه يعالج مشاكل الشعر الجاف وجعله أكثر نعومة كما أنه يستخدم في التخلص من علامات الشيب كل هذا وأكثر فوائد قشر الرمان الذي يتخلص منه الكثير.

طريقة استخدام قشر الرمان

نقوم بتجفيف كمية كبيرة من قشر الرمان في الشمس لمدة يومين حتى نتأكد تماما من جفافه ثم نقوم بوضعه في الكبة ونقوم بضربه جيدا حتى نحصل على القوام المطلوب وهو عبارة عن بودرة ثم نقوم بوضع هذه البودرة في إناء ثم نضيف إليها ملعقتين كبار من زيت الزيتون مع ملعقتين كبار من زيت جوز الهند نقوم بتقليب كل هذه المكونات ثم نقوم إضافة نصف كوب من اللبن ونقوم بدهن الشعر بهذه المكونات من الجذور حتى الأطراف وتترك لمدة ساعة لأكثر ثم نقوم بشطف الشعر بماء فاتر وشوفي النتيجة بنفسك.