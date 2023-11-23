"مفاجأة سارة لكل المتزوجين"..دراسة علمية حديثة كشفت فوائد "زيت الزيتون" ... مقوي طبيعي وسلاح فتاك للكثير من الأمراض!!!

فوائد تناول زيت الزيتون على الريق للرجال

هناك دراسة حديثة قد قمت بنشرها جامعة أثينا أن زيت الزيتون يؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال وأكثر إفادة من الفياجرا في العلاقة الحميمة، حيث وجد الباحثون أن هؤلاء من يتبعون نظام غذائي صحي باستخدام زيت الزيتون هو أقل تعرضاً للمشاكل الجنسية مشيرين ان السبب يرجع لفاعلية زيت الزيتون في تحسين الدورة الدموية وصحة الأوعية الدموية التي تصل إلى القضيب، كما يساعد تناول 9 ملاعق من زيت الزيتون في الأسبوع يقلل من الإصابة بالضعف الجنسي وضعف الانتصاب.

مشروب زيت الزيتون مع الليمون للجنس

يعمل هذا المشروب على زيادة هرمون التستوستيرون وهو مرمون الذكورة عند الرجال، لهذا عند تناوله على الريق لفترة من الوقت يقوي القدرة الجنسية عند الرجال أفضل من الفياجرا في غرفة النوم حيث يعزز استمرار العلاقة الحميمية لفترة طويلة والتمتع بحياة جنسية سليمة.