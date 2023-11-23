مش هتخطر على بال الجن الأزرق.. ماذا يحدث لهاتف عند تفعيل وضع الطيران.. معلومه من خبير هواتف امريكي اعرفها فورا

مميزات وضع الطيران

عند تفعيل وضع الطيران فإنك سوف تستمتع ببعض المميزات الكثيره منها حمايه بيانات الهاتف ويخاف عمل البلوتوث وبالتالي فانه يقلل فرصه لاختراق هاتفك، كما أن تفعيل وضع الطيران أثناء الشحن يؤدي الى تسريع البطارية بشكل كبير ويعمل على إيقاف جميع التطبيقات التي تستنزف عمر على البطارية ويتميز هذا الوضع بيخاف الانترنت نهائي والفصل عن شبكة الانترنت كاملة.

استخدامات وضع الطيران

يستخدم وضع الطيران لجميع المسافرين على متن الطائرة للحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية فهو يزيد من توفير الطاقة لاطول فتره ممكنه وكذلك يحمي حساباتك الشخصيه في حاله وجود اطفال كما أن تفعيل وضع الطيران يمكن ان يستخدم في بعض الحالات المعينة التي لا ترغب فيها عدم الإزعاج مثل اللجوء الى الصلاة او دخول اي مكان مثل اجتماعات العمل او غيرها ولا تستطيع التحدث بها فإنك سوف تقوم بتفعيل وضع الطيران حتى لا يستطيع احد الوصول إلى الهاتف الخاص بك.