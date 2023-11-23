هتربي فراخ بلدي في البيت.. هتبقى مليونير مشروع هيكسبك دهب..تعالى اعرف التفاصيل فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن تربية الدواجن المحلية إذا كانت مربحة أم لا حيث يمكن ان تكون احد المشاريع في المنزل وتصبح مشروع تجاري يمكن أن تحقق من خلاله مكاسب ماديه كبيره ولكن يحتاج الى خطة عمل مناسبة تربيه الدجاج واحتاج الى بعض الخبرة والوقت والأموال لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية على كيفية تطوير مشروع تربية الدجاج المحليه في المنزل.

كيفية تربية الفراخ البلدي في البيت

قبل ان تبدأ مشروع تربية الدجاج المحلي سوف تحتاج الى طرح سؤال واحد على نفسك لماذا تتجه الى تربيه الدجاج ولماذا الدجاج المحلي بدلا من الدجاج الابيض او الحديد حيث ان هناك بعض الأسباب التي يذكرها المزارعين الذين يرغبون في تربية الدجاج المحلي ومنها

سهولة الدخول حيث انه من السهل تربية الدجاج المحلي لا يحتاج الى رأس مال كبير ولا يحتاج الى اماكن مخصصة ذات تهوية معينة

يمكنك ان تحصل على ديك واثنين من الدجاجه تكفلي بدء المشروع واتركها حتى البيض فإذا فقست كل الدجاجه 10 فرخات فإنك سوف تحتضن عدد كبير لمدة شهرين ثم تبيض شهر الاخر وبالتالي سوف يكون لديك 60 دجاجه في نهاية العام على الاقل

مميزات تربية الدجاج المحلي في المنزل

الدجاج المحلي لديه القدرة على البقاء على قيد الحياة اكثر من اي انواع اخرى.

الأعلاف الخاصة بالدجاج المحلي ذات اسعار مناسبه بالنسبه لانواع العلف.