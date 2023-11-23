ما حدش هيعرف يعملك بلوك تاني.. خمس طرق بسيطة تعرفك إذا تم حظرك على الوتساب ام لا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تطبيق الواتساب من أحد التطبيقات المنتشرة بشكل كبير بين جميع الأفراد في مختلف الدول حيث انه يضم العديد من المميزات مثل إرسال الرسائل والصور وجميع المستندات والفيديوهات وغيرها من المحادثات والمكالمات الصوتية والتواصل مع الاخرين في اي مكان اخر ومن المميزات التي يقدمها الوتساب للمستخدمين هي خاصية الحظر والتي تضمن لك عدم وصول الرسائل من اي شخص مزعج ولكن يمكن أن تتعرف على اي شخص يقوم بعمل حظر لك وسوف نتعرف على ذلك خلال الفقرات التالية.

كيف تعرف انك محظور على الوتساب يمكنك التحقق من خلال ظهور جهات اتصال فهي من العلامات التي تكشف لك اذا كان حسابك محظور او لا وهي انك تستطيع رؤيه اخر ظهور او كلمة متصل الآن لذلك فان اي شخص يقوم بعمل حظر لك فانك لن تستطيع مشاهده حالاته و مشاهدة متصل الآن.

الطريقة الثانية التي تستطيع من خلالها التوسل إذا تم حظرك من جهات اتصالك أم لا وهي علامة الرسائل الزرقاء وهذه الرساله اذا لم تظهر لك علامتين فإنه لم يتم قراءتها ولكن اذا ظهرت علامة واحدة باللون الرمادي فهذا يعني أن هذا الشخص يحذرك. طريقه لمعرفه الحظر على الوتساب تأكد من صورة ملفك الشخصي عند جهات الاتصال فإذا قام الشخص بحظرك فإنه سوف يتم حذف الملف الشخصي وصورة البروفايل ولا تستطيع رؤية اي تحديثات للملف الشخصي ويمكنك الاتصال حتى تتأكد من أنها قامت بالحظر.