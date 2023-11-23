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المشهورة السعودية رهف القحطاني تتحدى سما المصري بوصلة رقص بالاسود الشفاف

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ونشرت رهف القحطاني مقطع فيديو ، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ، ظهرت فيه وهي ترقص داخل سيارتها ، معربة عن سعادتها بأن والدها دفع ثمن ساعتها.

تعرضت رهف القحطاني لسيل من الانتقادات ، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها مصممة الأزياء الشهيرة بود ناخا وهي ترقص.

رقصت رهف القحطاني ، وظهرت رهف القحطاني مرتدية عباءة سوداء ، ترقص داخل سيارتها ، مرسلة رسالة إلى والدها ، قالت فيها: “أنا سعيدة لأنك دفعت ثمن ساعتي”.

 

ليست هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها مصممة الأزياء السعودية رهف القحطاني مقطع فيديو ترقص فيه ، حيث ظهرت راقصة خلال زيارتها لصديقتها مريم بنت عبد العزيز ،

حيث وثقت ، عبر حسابها ، دعوة من الأخيرة لها ، وظهرت رهف القحطاني ترقص على أنغام أغنية “بيسكوتا كريسبي كوتا” لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وزميله حمادة مجدي ، وعلقت. “طالما بقيت في مصر الأغاني المصرية”.

كما رقصت داخل سيارتها ، حيث تمايلت على أنغام المهرجان ، موضحة بيدها أن هناك المزيد من الرقص.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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