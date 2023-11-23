"كنز في بيتك وانت متعرفشي".. سر خطير في استخدام "بذور الفلفل" حتحللك مشاكل كتيير..مش هترميه تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفلفل الأخضر من أكثر الخضروات المفيدة جداً للصحة والجسم حيث له دور كبير في محاربة الفيروسات وتقوية الجهاز المناعي، كما يعمل على التخفيف من مشاكل المعدة وعلاج فقر الدم بجانب تأثيره الفعال في الحفاظ على الجنين في بطن أمه في الأشهر الأولى من الحمل، لذلك تحاول معظم الأمهات وربات البيوت على استخدامه في العديد من الوصفات والأكلات المختلفة للإستفادة منه بطريقة مفيدة، ولكنها تتخلص من بذور الفلفل دون العلم بمدى أهميته والتي سوف نتعرف عليها معاً من خلال هذا المقال الشيق.

كيفية الإستفادة من بذور الفلفل الأخضر يمكنك سيدتي الإستفادة من بذور الفلفل عن طريق اتباع الخطوات الآتية:



نفرك البذور كلها ثم نضعها في كوب زجاج مناسب.

نضيف لها القليل من الكمون الحصى وكمية من الماء الدافئ.

نغطي الكوب وننقع المكونات لمدة ليلة كاملة.

نصفي المكونات بعد ذلك ويتم تناول هذا المشروب يومياً للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون للحصول على جسم رشيق وممشوق.



بعض النصائح والارشادات للتخلص من الوزن الزائد والسمنة

يعاني الكثيرين من مشكلة السمنة وظهور الكرش والترهلات لهذا السبب نقدم لكم بعض النصائح التالية:

المحافظة على ممارسة الرياضة مرات عديدة خلال الأسبوع.

يجب تناول كميات كبيرة من الماء يومياً لا تقل عن 8 أكواب خلال اليوم.

عدم الإكثار من تناول الطعام في الوجبة الواحدة.

البعد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون.

لا يجب تناول العشاء مباشرة قبل النوم.