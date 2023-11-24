ابتكار طريقة سريعة لاكتشاف اماكن الكنوز والذهب

التقنية الجديدة

تم اختبار التقنية الحديثة في مناطق جبال الأورال والشرق الأقصى، حيث أظهرت دقة في تحديد عمر معدن البيريت تصل إلى 95%، وهي نسبة تُعتبر مقبولة في سياق عمليات التنقيب الروتينية. يتضمن تحديد عمر المعدن أخذ عينة صغيرة واستخدام مطياف الكتلة الذي تم تطويره بواسطة العلماء لقياس نسب تركيز الهيليوم واليورانيوم والثوريوم يُمكن مقارنة عمر المعدن مع عصور تطور الأرض، مما يتيح استنتاجًا حول احتمالية وجود معادن معينة. يُشير إلى أن تقنية تحديد عمر المعادن باستخدام نسب تركيز الهيليوم تم اقتراحها من قبل الفيزيائي البريطاني رذرفورد في بداية القرن العشرين.

تحليل المعادن

سابقًا، تم استخدام هذه الطريقة في تحليل المعادن الغنية باليورانيوم، ولكن لاحقًا تبين أنها لم تكن فعالة. في الثمانينات من القرن الماضي، تم استحداث هذه الطريقة من جديد في الولايات المتحدة ومع ذلك، في هذه المرة، كان هدفنا الرئيسي هو تحديد الوقت الذي تم فيه تبريد المادة إلى درجة حرارة ما بين 70 و200 درجة مئوية، بدلاً من تحديد عمر المعدن. هذا الاكتشاف الجديد فتح أفقًا جديدًا أمام إمكانية قياس توقيت تكوين الجبال وعمليات التآكل التي تعرضت لها.