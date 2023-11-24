بأقل تكلفة.. طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش بطعم هش ومميز في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت اليانسون المقرمش يعتبر من الحلويات اللذيذة المحبوبة، حيث يجده الكثيرون، خاصة الأطفال، جذابًا ولذيذًا. في هذا السياق، نقدم طريقة جديدة لتحضير بسكويت اليانسون بنكهة مميزة وطعم رائع، بطريقة سهلة وبسيطة يمكن لست البيت تحضيرها بسهولة. يتكون هذا الوصف من مكونات بسيطة وميسورة التكلفة، متاحة في كل منزل، مثل الدقيق والبيض ومكونات أخرى تتميز طريقة التحضير بالسرعة والسهولة، وتضمن توفير الكثير من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي بسكويت اليانسون على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم. من خلال موقعنا سنلقي نظرة على كيفية تحضير هذا البسكويت الهش بنكهة اليانسون في المنزل، وستجدين المقادير والطريقة بسهولة.

بسكوت اليانسون مكونات بسكويت اليانسون تشكل تشكيلة بسيطة واقتصادية، متاحة في كل منزل، وفيما يلي قائمة بتلك المكونات: كوب سكر.

3 حبات بيض.

ملعقتان كبيرتان يانسون حب.

كيس فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

3 أكواب دقيق.

نصف كوب سمن.

رشة ملح. وفيما يخص عملية التحضير، يمكن اتباع الخطوات التالية: في وعاء عميق، قم بخفق السمن مع السكر حتى يصبح لونه أبيض. أضف البيض تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم أضف الفانيليا. أضف اليانسون والدقيق والبيكنج بودر تدريجيًا مع العجن حتى تحصل على عجينة متماسكة. شكل العجين حسب الرغبة ورتبه في صينية مفروشة بورق الزبدة. ضع الصينية في الفرن المُحمى على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يحصل البسكويت على لون ذهبي. اترك البسكويت ليبرد، ثم قدمه إلى جانب كوب من الشاي. بهذه الطريقة، ستحصلين على بسكويت اليانسون اللذيذ، ذو الطعم المميز والقوام المقرمش. بالهنا والشفا!