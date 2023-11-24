طريقة سحرية لتنظيف مقلاة الزيت من الخارج بدون أي تعب.. ياريتك عرفتيها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعَد مقلاة الزيت من بين الأدوات الرئيسية في المطبخ، حيث تستخدم لتحمير الطعام وإعداد وجبات شهية. ومع مرور الوقت واستخدامها المتكرر، يمكن أن تتراكم الأوساخ والدهون على سطحها الخارجي، مما يجعل عملية التنظيف تشكل تحديًا للعديد من الأفراد ولكن هل كنت تعلم أنه يُمكنك تنظيف مقلاة الزيت بطريقة ذكية وبسيطة دون بذل الكثير من الجهد؟ في هذا المقال، سنقدم طريقة فعّالة لتنظيف مقلاة الزيت من الخارج بسهولة، باستخدام مكونات بسيطة يمكن العثور عليها في المنزل بفضل هذه الطرق، ستتمكن من استعادة لمعان مقلاة الزيت وجعلها تظهر وكأنها جديدة. تابع القراءة لاكتساب مزيد من المعلومات حول هذه العملية السهلة والفعّالة.

تنظيف المقلاه أولاً، ابدئي بإزالة بقايا الطعام والصلصات المتساقطة على سطح المقلاة. ثم، قومي بتحضير عجينة مكونة من الصودا والماء، ورشيها فوق الأماكن الملوثة، متركة إياها لمدة ربع ساعة، حيث تعمل هذه العجينة على إزالة الدهون الصعبة الملتصقة بفعالية إذا كان التراكم الدهني على سطح المقلاة صعب الإزالة، فقومي بنقعها لمدة نصف ساعة في ماء دافئ ممزوج بالخل الأبيض. بعد ذلك، قومي بفرك المقلاة باستخدام منشفة خشنة أو مناديل المطبخ، ويمكن استخدام صودا الخبز على أسفنجة الغسيل لتفادي خدش سطح المقلاة. يمكن أيضًا استخدام محلول خل وصودا الخبز لإزالة جزء من الشحوم المتراكمة. المقالي المختلفة تحتاج كل نوع من المقالي إلى طريقة خاصة للتنظيف، وفيما يلي الإرشادات الصحيحة لتنظيف كل نوع على حدة:

مقلاة التيفال أو التفلون:

يُفضل تجنب التصاق الدهون على سطحها بشكل دائم.

يجب تنظيفها بلطف باستخدام مناديل ناعمة لتجنب الخدوش.

المقلاة الألومنيوم:

استخدمي الماء والليمون لتنظيف الآنية المصنوعة من الألومنيوم.

المقالي الاستانلس:

يعتبر صودا الخبز مناسبة لتنظيف هذا النوع من المقالي.

المقلاة الكهربائية:

قومي بتنظيفها بالماء الدافئ وصودا الخبز بشكل دوري.

تحتاج إلى عناية خاصة بسبب تراكم الدهون بسرعة، لذا يفضل تنظيفها بعد كل استخدام.

الأواني النحاسية:

يمكن تنظيفها بفركها بمزيج من الخل والليمون والملح.