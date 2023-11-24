«ولا الجن الأزرق يعرفها».. اعرف ماذا يحدث لتليفونك عند تفعيل وضع الطيران .. مش هتتخيل اللي بيعمله!!؟

أهمية وضع الطيران في الهواتف المحمولة

جميعنا على علم أن وضع الطيران يتم تشغيله أثناء السفر واستقلال الطيارات، إلا الشركات المصنعة أكدت وجود استخدامها منقذه له، ونتعرف عليها فيما يلي:

يمكن للخاصية عزاك بشكل تام عن كافة الأعمال للتنزة أو البقاء مع الأسرة وقت أطول..لذلك يستخدم عن استقلال الطائرة للسفر.

تستخدم لإيقاف جميع حساباتك الإلكترونية لتكون مشفرة تماما ولايمكن الوصول إليها من قبل الأطفال.

كما أن تفعيل الخاصية عن شحن الهاتف تحافظ على صلاحية البطارية وقت كبير، كما أنها تزيد من الوقت المستقطع لشحن الهاتف.

كيفية تفعيل وضع الطيران

نظرا لأهمية وضع الطيران وباعتبارها من أهم مميزات الهاتف المحمول الذي يتشارك الكثيرين من وجودة الذي أصبح يمكن للجميع معرفة مكانك في أي وقت فقد تم حل الأمر من قِبل وضع الطيران والذي يتم تفعيله بسحب الشاشة والنقر عليه بكل سهولة ليصبح لونه ازرق.