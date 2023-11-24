انت الان تتابع خبر "مطلعش للقفل والفتح بس زي ماكنا فاكرين” .. استخدامات متنوعة وغير متوقعة لزر الباو لم يعرفها أحد من قبل .. مش هتخطر على بالك أبداً!!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الهواتف الذكية من أهم وأبرز إستخدامات التكنولوجيا الحديثة والمنتشرة بين الجميع لإنجاز المهام والأعمال اليومية وسهولة تبادل الاتصال بين الأفراد في العالم، ومن أهم الخواص في الهاتف المحمول خاصية زر الباور أو ما يعرف بزر التشغيل والذي يقتصر إستخدامه لدى الجميع في تشغيل وغلق الجهاز فقط وهذا خطأ بل تتنوع وتكثر إستخداماته المختلفة وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في حديثنا اليوم في هذا المقال التالي.

تفعيل زر الباور بالهاتف

يتم تشغيل زر الباور بإتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة على الترتيب الآتي:

القيام بفتح القائمة الرئيسية الموجودة على الشاشة وإختيار الإعدادات المتقدمة.

ظهور قائمة بها عدة تفاصيل لها عناصر للهاتف.

يتم إختيار الميزة التي يراد بها تفعيل زر التشغيل.

عند إغلاق هذه الميزة يتم القيام بنفس الخطوات السابقة.

إستخدامات زر التشغيل بالهاتف

توجد عدة مميزات هامة وإستخدامات تجمع زر التشغيل وزر الصوت معا نذكر منها ما يلي: