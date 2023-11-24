“معلومة ماتخطرش على بال العفريت نفسه” .. ماهو ااسر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب هيصدمك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يخلو أي منزل من وجود قفل فيتم إستخدامه في الأبواب و الخزانات والأدراج والمكاتب وغيرها للحصول على الأمان المطلوب والحفاظ على المقتنيات الثمينة والأشياء المهمة إلى جانب الحفاظ على حياة الأفراد أنفسهم من اللصوص ويلاحظ الكثير وجود ثقب في القفل من الأسفل بجانب فتحة المفتاح ونجهل أهمية وجوده في هذا المكان ولا نعرف سبب صناعته من الأساس لكن عند البحث نعرف بوجود فوائد عدة له، سوف نتطرق بكافة التفاصيل في هذا المقال التالي.
سر الثقب الصغير أسفل القفل
صنع الثقب الصغير هذا بدقة كبيرة للحفاظ على القفل و ليناسب ما أعد من أجله وتوجد عدة فوائد منها ما يلي:
- يحدث تلم القفل عند الفتح والإغلاق فيتم وضع قطرات من الزيت الخاص بتشحيم السيارات داخل الثقب تساعده في فتح القفل.
- سقوط الأمطار ودخولها داخل الأقفال فيقوم هذا الثقب بإخراج هذه المياه إلى الخارج حتى لا تتسبب في تأكل وصدأ للقفل من الداخل.
- يمنع هذا الثقب دخول الأتربة إلى داخل القفل
- تسمى هذه الفتحة بفتحة التصريف لأنها تعمل على تصريف أي مياه داخل القفل.
أهمية الأقفال وأنواعها
تعد الأقفال ملاذ آمن لتأمين مقتنيات الأشخاص والمنازل والحفاظ على الخصوصية، ويساعد القفل في توفير الشعور بالأمان لصاحب المنزل عندما يواجه أي خطر قد يتعرض له ويوجد العديد من أنواع الأقفال مثل:
- الأقفال الإسطوانية.
- أقفال المشبك.
- الأقفال التوافقية.
- الأقفال الأنبوبة.
- الأقفال المساطحة.
- الأقفال الإلكترونية.
- أقفال الكمبيوتر.
- أقفال الأمان.
- أقفال ذات حماية عالية.