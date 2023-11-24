“معلومة ماتخطرش على بال العفريت نفسه” .. ماهو ااسر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب هيصدمك!!!

سر الثقب الصغير أسفل القفل

صنع الثقب الصغير هذا بدقة كبيرة للحفاظ على القفل و ليناسب ما أعد من أجله وتوجد عدة فوائد منها ما يلي:

يحدث تلم القفل عند الفتح والإغلاق فيتم وضع قطرات من الزيت الخاص بتشحيم السيارات داخل الثقب تساعده في فتح القفل.

سقوط الأمطار ودخولها داخل الأقفال فيقوم هذا الثقب بإخراج هذه المياه إلى الخارج حتى لا تتسبب في تأكل وصدأ للقفل من الداخل.

يمنع هذا الثقب دخول الأتربة إلى داخل القفل

تسمى هذه الفتحة بفتحة التصريف لأنها تعمل على تصريف أي مياه داخل القفل.

أهمية الأقفال وأنواعها

تعد الأقفال ملاذ آمن لتأمين مقتنيات الأشخاص والمنازل والحفاظ على الخصوصية، ويساعد القفل في توفير الشعور بالأمان لصاحب المنزل عندما يواجه أي خطر قد يتعرض له ويوجد العديد من أنواع الأقفال مثل: