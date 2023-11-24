“ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس” .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس زي ما كنا فاكرين!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل شخص لديه قصافة أظافر يستخدمها ليده وأخرى قصافة أظافر للقدمين وهذا لمنع نقل البكتيريا، فالقصافة هي أداة شخصية لا يمكن مشاركتها مع الجميع، ولكن الغريب أنه تم إكتشاف إستخدامات عديدة أخرى للقصافة وذلك لأنها لا تقتصر على القص فقط كما نظن، لهذا يسأل الجميع عن الأستخدامات والأهمية التي تعود علينا من الإستعانة بها، وذلك ما سنوضحه لكم بالتفصيل خلال هذا المقال.

إستخدامات قصافة الاظافر السحرية يوجد إستخدامات مهمة جدا في حياتنا للقصافة غير القص وهو كما يلي: من يفضل عمل شغل الكروشيه عليه الإستعانة بها في ضبط الخيط بدلا من أن يفلت بالكامل ويتسخ.

يستخدم كساند للهواتف المحمولة عن طريق تجهيز القصافة مثل عملية قص الأظافر ونضعها بين الجزئين ونلاحظ ثباتها.

الجزء المطوي داخل القصافة هو شبه المفك يمكنك الاستعانة به لفك وربط المسامير.

بها فتاحة لزجاجات المياه الغازية وعلب الطعام المغلقة.

فتح العلب الكرتونية من البلاستر بدلا من إهدارها بالكامل.

تستخدم فى إزالة طبقة البلاستيك الموجودة حول الأسلاك الكهربائية.

تستخدم فى تثبيت أعواد البخور. طرق الحفاظ على قصافة الأظافر هناك طرق عديدة للحفاظ على القصافة بعيدا عن أي تلوث أو أن تكون لا تعمل بشكل جيد وهي: بعد قص الأظافر عليك تطهير وتنظيف القصافة وهذا عن طريق وضعها في ماء ساخن بالصابون ونتركها مدة طويلة.

نعمل على رش الكحول على القصافة مكان القص كل مرة بعد التنظيف.

نحافظ عليها في علبة خاصة بها لعدم تعرضها للأتربة والبكتريا.

الإستخدام الفردي حيث يكون لكل فرد بالأسرة قصافة الأظافر الخاصة به.