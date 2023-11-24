القناع الرهيب.. ضع القرنفل خمس دقائق قبل النوم في هذا المكان واتفرج المفاجئة.. طريقة التحضير

مكونات وصفة القرنفل وزيت الزيتون لأفضل عناية بالشعر

توجد العديد من الطرق المختلفة لتحضير وصفة زيت الزيتون مع عيدان القرنفل الفعالة والمجربة للتخلص من كافة مشكلات البشرة والشعر بنتيجة سريعة مذهلة بدون أي آثار جانبية تضر بصحة الشعر لما تحتويه من مكونات مغذية ومفيدة تساعد على منع تساقط وهيشان الشعر، كما أن المكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت كالتالي:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بعض عيدان من القرنفل.

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر

يمكنك الحصول على شعر كثيف وناعم كالحرير عند تطبيق هذه الوصفة المدهشة عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: