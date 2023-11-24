القناع الرهيب.. ضع القرنفل خمس دقائق قبل النوم في هذا المكان واتفرج المفاجئة.. طريقة التحضير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات والفتيات عن أفضل وصفات طبيعية لتطويل وكثافة الشعر وكذلك المحافظة على البشرة في ذات الوقت، ويعد القرنفل وزيت الزيتون من أهم المكونات التي يمكن الاستفادة منها لعلاج مشاكل البشرة والشعر، حيث يحتوي القرنفل على مكونات مفيدة ومغذية سواء للجسم أو الشعر حيث يمكن تحضير تلك الوصفة في المنزل مع إضافة زيت الزيتون الذي يعد من أفضل المرطبات القوية والمغذية سواء لصحة الجسم أو الشعر أيضاً، لذا سوف نستعرض معكم كيفية تحضير واستخدام هذه الوصفة الجبارة من القرنفل مع زيت الزيتون.
مكونات وصفة القرنفل وزيت الزيتون لأفضل عناية بالشعر
توجد العديد من الطرق المختلفة لتحضير وصفة زيت الزيتون مع عيدان القرنفل الفعالة والمجربة للتخلص من كافة مشكلات البشرة والشعر بنتيجة سريعة مذهلة بدون أي آثار جانبية تضر بصحة الشعر لما تحتويه من مكونات مغذية ومفيدة تساعد على منع تساقط وهيشان الشعر، كما أن المكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت كالتالي:
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- بعض عيدان من القرنفل.
- زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من النشا.
طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر
يمكنك الحصول على شعر كثيف وناعم كالحرير عند تطبيق هذه الوصفة المدهشة عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نبدأ بإحضار وعاء مناسب لتحضير الوصفة ونضع فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي.
- يجب طحن عيدان القرنفل جيداً للحصول على مسحوق القرنفل الناعم.
- نضيف بودرة القرنفل إلى زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماماً.
- نضع زيت جوز الهند للمكونات ونستمر في التقليب.
- ثم نضيف النشا ونمزج المكونات كلها حتى تمام التجانس.
- نقوم بتوزيع تلك الوصفة على الشعر مع تدليك الفروة من الجذور حتى الأطراف ثم نتركها على الشعر حوالي نصف ساعة.
- نشطف الشعر بالماء الفاتر وسوف تلاحظين نتيجة مدهشة بعد الاستمرار على الوصفة لمدة شهر.