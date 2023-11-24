السر الذي تبحث عنه جميع النساء !!.. لو عندك ”كريم بنثينول” تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه .. هيخليكي زي لهطة القشطة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لو عندك كريم بانثينول تعالي اقولك تعملي بيه ايه وذلك لأن كريم البانثينول يحتوي على العديد من الخصائص الهامة التي تساعد على علاج كل مشاكل البشرة. حيث أنه يساعد علي تنعيم البشرة وجعلها أكثر نضارة وجمالا بالإضافة إلى أنه هذا الكريم يمكن أن يستخدم في عمل الوصفات التي تعطي نتائج عظيمة للبشرة مثل وصفه البانثينول مع النشا.

فوائد وصفة البانثينول مع النشا ومكوناتها تعمل وصفة البانثينول مع النشا على علاج مشاكل البشرة مثل: تساعد هذه الوصفة بشكل كبير على علاج الشوائب والحبوب الموجودين في البشرة.

بالإضافة إلي أنها تعمل علي إزالة البقع والتصبغات وتركها ناعمة ونقية.

ويمكنك تحضيرالوصفة من خلال إحضار مكوناتها التي تكون عبارة عن مقدار من ماء الورد وبعض النقاط من فيتامين سي و معلقتان من زيت الزيتون بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من النشا و مقدارا من خليط البانثينول. طريقة تحضير الوصفة قومي باحضار اناء جاف لكي يتناسب مع الخليط الذي سيتم تحضيره وبعدها أضيفي ماء الورد وفيتامين سي.

ثم قومي بصب النشا فوق المكونات مع خلطهم جيدا ليصبح خليط متجانس.

وقبل أن تقومي بتطبيق الخليط علي وجهك يحب أن تقومي بغسل وجهك جيدا بالغسول المخصص لك ثم قومي بوضع الخليط لمدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى يتم امتصاصه وبعدها يجب شطفه بالماء الفاتر.

ولكي تحصلي علي نتائج أفضل قومي بتجربة هذا الخليط حوالي ثلاثة مرات في الأسبوع الواحد وسوف تلاحظين الفرق.