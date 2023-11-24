دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسببت أنباء عن زواج عامل سوداني من كفيله السعودي في إثارة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار استفسارات الجمهور حول حالته، وسوف نتعرف من خلال المقال على أهم التفاصيل حول هذا الموضوع؛ حيث أن هناك كفيلة سعودية تزوجت من عامل؛ مما أثار هذا الأمر جدال على مواقع التواصل الاجتماعي.
حسناء سعودية تتزوج عامل سوداني والمفاجأة في موقف السعوديين من هذا الزواج؟
حيث أن هناك فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا المقطع الفيديو الذي أثار الجدل شابًا يُزعم أنه سوداني يتحدث في مقطع فيديو مباشر مع عروسه السعودية، وفقًا لما ذكره بعض النشطاء.
خلال المقطع تحدث العريس وعروسه عن معاناتهما قبل الزواج والسعادة الكبيرة التي يعيشونها الآن وهم في بيت واحد.
ووفقًا لما ذكره محرر موقع النيلين، اتفق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام على أن العريس هو من جنسية سودانية وعروسه هي كفيلته في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، كانت هناك آراء متضاربة بين المعلقين، حيث أكد البعض الجنسية السعودية للشاب وأن بشرته بنية، في حين انتقل آخرون في اتجاه مختلف وأكدوا أن العريس هو بالفعل سوداني، ولكنه وُلد في المملكة.
على الرغم من النداء الذي وجهه الزوجان للجمهور بالابتعاد عن التعليقات السلبية والساخرة، إلا أن بعض المعلقين لم يلتفتوا إلى حديثهما، وكتب أحد المعلقين بطريقة ساخرة.