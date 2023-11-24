حسناء سعودية تتزوج عامل سوداني والمفاجأة في موقف السعوديين من هذا الزواج؟

حيث أن هناك فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا المقطع الفيديو الذي أثار الجدل شابًا يُزعم أنه سوداني يتحدث في مقطع فيديو مباشر مع عروسه السعودية، وفقًا لما ذكره بعض النشطاء.

خلال المقطع تحدث العريس وعروسه عن معاناتهما قبل الزواج والسعادة الكبيرة التي يعيشونها الآن وهم في بيت واحد.

ووفقًا لما ذكره محرر موقع النيلين، اتفق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام على أن العريس هو من جنسية سودانية وعروسه هي كفيلته في المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، كانت هناك آراء متضاربة بين المعلقين، حيث أكد البعض الجنسية السعودية للشاب وأن بشرته بنية، في حين انتقل آخرون في اتجاه مختلف وأكدوا أن العريس هو بالفعل سوداني، ولكنه وُلد في المملكة.

على الرغم من النداء الذي وجهه الزوجان للجمهور بالابتعاد عن التعليقات السلبية والساخرة، إلا أن بعض المعلقين لم يلتفتوا إلى حديثهما، وكتب أحد المعلقين بطريقة ساخرة.