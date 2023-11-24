“مش هتروح لدكتور تاني من النهاردة” .. طريقةسهلة وبسيطة لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم وبدون أي تكاليف .. هتندم لو مجربتهاش!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على أفضل طريقة لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم حيث أن الشمع الزائد الموجود في داخل الأذن يعمل على شعور بعض الأشخاص بالألم الشديد بالإضافة إلي أن الألم يجعلهم غير قادرين على الذهاب للطبيب لتنظيفها وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طريقة سهلة تساعدكم على تنظيف الاذن في المنزل بدون اي مجهود.

التخلص من الشمع الموجود في الأذن عند شعور الناس بالألم الشديد في الأذن يبحثون عن اي طريقه للتخفيف من الألم ولكن عند القيام بتنظيف الأذن في المنزل يجب أن تكونوا دقيقين للغاية لأن الأذن تعتبر من الأعضاء الحساسة جدا في جسم الإنسان وعند تنظيفها بدون اشراف طبيب يجب أن تكون حذرا للغاية لكي لا يتم إصابة الأذن بأي أضرار أخرى. طريقة التخلص من شمع الأذن في المنزل إذا كنت لا تستطيع الاستعانه بطبيب وزاد الالم عليك فيمكنك اتباع الخطوات التالية: قم بوضع كمية من المياه على النار من أجل التسخين على درجة حرارة مرتفعة تبدأ من 37 حتى تصل إلي 40 درجة مئوية.

وترك الماء يبرد قليلا ووضعها في سرنجه وبعدها قم بوضع السرنجة من الأعلى بحرص شديد حتى يتم إذابة الشمع وتستمر هذه العملية لمدة عشرة دقائق.

وسوف يذوب الشمع ويخرج مع الماء من الأذن وفي هذه المرحلة سوف يحدث الم بسيط يشعر به الإنسان ويزول بعد فترة من الوقت وإذا استمر الشعور بالألم يجب أن تقوم بالذهاب للطبيب فورا لكي لا تزداد الأعراض.