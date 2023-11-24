استعدي لفصل الشتاء.. فكرة جهنمية عشان تمنعي تسريب الشبابيك من الأمطار في الشتاء!! .. ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء نجد أن سيدة المنزل تقوم بتجهيز بيتها لاستقبال هذا الفصل اللطيف والمعروف بأنه درجات الحرارة تكون قليله، فيه نشعر بالبرودة ومع هذا لابد من تجهيز المنزل للشتاء للتصدي للتحديات الجوية المختلفة، ولا سيما الأمطار بالتحديد ومن خلال موقع نيوز مصر وفي هذا الموضوع نذكر لكم مجموعه من النصائح الهامة التي يجب القيام بها لاستقبال فصل الشتاء بكل أريحية تابعونا لمزيد من التفاصيل.

ازاي تمنع تسرب مياه الأمطار من الشباك الألومنتال

إذا كنت تعاني من تسريب مياه الأمطار من النوافذ، يمكنك إتباع بعض الخطوات التالية لحل هذه المشكلة وهي في غاية البساطة، يمكن أن يتم منع تسرب المياه من الشبابيك الألمونتال، والتي تتكون فيه الإطار الداخلي للشباك من خلال عمل فتحات صغيرة و ثقوب في الإطار الخاص بالشباك من ناحيه الخارج، بما يضمن نزول كل مياه الأمطار الموجودة في هذا المكان إلى الخارج بدلا من تسربها لداخل المنزل بما يجعلها تعمل على حدوث الأضرار للحوائط وتقشير الدهانات.

إزاى تستعد لفصل الشتاء في البيت؟

تغطية أسفل الباب، يمكن أن يتم منع الهواء البارد من الدخول الى البيت من خلال وضع قطعة قماش كثيفة أسفل الباب لسد أي فجوات، قد تؤدي إلى تسرب الهواء البارد إلى داخل المنزل بما يضمن لكم الشعور بالدفء.

فحص المدفأة، بالطبع خلال فصل الشتاء يستخدم البعض المدفأة للشعور بالدفء والحرارة لهذا لابد وأن تقوم سيدة المنزل بفحص المدفأة، وتنظيفها للتأكد من أنها ليست بحاجه للإصلاح لتجنب حدوث اي حوادث غير مرغوب فيه