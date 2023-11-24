ضجة كبيرة ... طالب يجيب على سؤال في ورقة الإمتحان بطريقة خارقة أبكت جميع المصححين وأحدث ضجة كبيرة في العالم..ماذا كتب الطالب العبقري؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -قام أحد المعلمين بتصوير ورقة إجابة لأحد الطلاب في المرحلة الابتدائية وقد نشرها على حسابه الرسمي وقال هذه الإجابة ابكت المصححين وإصابتهم بحالة من الذهول لذلك انتشرت هذه الورقه مثل النار في الهشيم على جميع مواقع السوشيال ميديا وخاصة الفيس بوك وانهالت التعليقات لتصبح من أحد الاجابات واشهرها على مواقع السوشيال ميديا وذلك بسبب دهشة الجميع من إجابة الطالب الذي كان في المرحلة الابتدائية ولم يتوقع أن تصدر منه هذه الإجابة نهائيا وسوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

الإجابة التي حيرت الملايين

أجاب طالب في المرحلة الابتدائية على سؤال في قسم النحو بماده اللغه العربيه في أحد امتحانات الفصل الدراسي وكان السؤال ينص على إعراب آية قرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله الإنسان من عجل فإن الطالب كتاب خلق فعل ماض ولكن لم يكتب مبني للمجهول فإن ذلك لا يليق مع الله سبحانه وتعالى لذلك فإن المعلم دهش من مدى تأدب الطالب مع المولى عز وجل وتعامله مع السؤال بالرغم من انه صغير السن ولا يدرك ذلك إلا أنه أجاب أجابه مثالية تدل على حسن أدبه وتعلقه بالمولى عز وجل.

رد فعل المعلم على إجابة الطالب

صدم المعلم بشكل كبير على إجابة هذا الطالب التي جاءت بشكل غير متوقع عن باقي زملائه فخامة الطالب بإعطاء هذا الطالب الدرجة النهائية وكتب له ممتاز وجزاك الله خيرا وبارك الله في علمك وحسن تربيتك ولم يستطيع تخطى اجابه الطالب إلا أنه قام بتصوير الورقة ونشرها على حسابه الرسمي على الفيسبوك تنتشر الاجابة تنال على اعجاب الجميع و دهشتهم ووقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه طالب عبقري يستحق التكريم ويستحق الدرجة النهائية التي أعطاها المعلم له ويجب ان يكون مثال لجميع الطلاب.