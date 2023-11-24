سيدة سعودية تفاجئ زوجة اخو زوجها بردة فعل عنيفه بعدما قدمت لها هدية من “أبو خمسة”

في هذا السياق، تقدمت السيدة بمجموعة من الأواني والصحون والأكواب وأطقم الكاسات كهدية لزوجة شقيق زوجها. قامت بتغليف هذه الأشياء بباقة ورد وقدمتها لها بمناسبة افتتاح بيتها الجديد. وعندما عادت إلى المنزل، اكتشفت أن زوجة شقيق زوجها نشرت في المجموعة الخاصة بزوجات الأخوة والأخوات على تطبيق التواصل الاجتماعي، معبرة عن عدم ارتياحها وتعليقها على أن الهدية لم تكن تليق بالذوق.

وفي الصباح التالي، وجدت السيدة أن الهدية قد تم رميها عند الباب من قبل ابنة زوجة شقيق زوجها، وهذا أثار مشاعرها بشكل سلبي. قد يكون من المفيد التحدث بصراحة مع زوجة الشقيق لفهم أسباب استياءها والتأكد من عدم تكرار مثل هذه المواقف في المستقبل.