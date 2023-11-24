بسرعة الصاروخ.. طريقة عبقرية لتقشير 5 كيلو رمان في أقل من دقيقتين وبدون مجهود هتعملي كمية كبيرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق سهلة لتفصيص وتقشير الرمان ،لأن الكثير لا يحب تناول الرمان بسبب عدم معرفة تقيشرة وتفصيصة،لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لتقشير الرمان وذلك من أجل تناوله حتى يتم الاستفادة من القيمة الغذائية التي يحتوي عليها الرمان والتي تتمثل في الحديد والمواد المضادة للأكسدة والزنك والبروتينات والسكريات التي يكن لجسم بحاجة إليها، حيث أن الرمان يعالج من الكثير من الأمراض الخطيرة التي تصيب الصحة والجسم.

اسهل طريقة لتقشير أو تفصيص الرمان.. هتقشره بسرعة الصاروخ نحضر حبات الرمان وغسلها جيدا. ثم نقوم بإزالة القطعة العلوية من الرمان والقطعة السفلية أيضا. ومن ثم العمل على تخطيط الرمان من جميع الجوانب ويتم الضغط على واحدة من هذه الجوانب إلى ناحية الخارج. حينها تخرج محملة بالبذر الخاص بالرمان، ومن ثم يتم استخدام ملعقة خشبية في العمل على تفريط الرمان في الطبق. وبتم التخلص من القشر الأبيض الموجود في الرمان ومن ثم العمل على ترك الحبيبات فقط. ويتم غسلها ومن ثم وضع ملعقتين من السكر عليها ويتم تناولها بعد ذلك. أو يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة في كيس أو علبة محكمة الغلق، ومن ثم يتم حتى تتمكن من إخراجه في أي وقت ومن ثم تناولها. فوائد الرمان المذهلة يساعدك على تقوية المناعة.

يساعدك على امتلاء المعدة بنسبة كبيرة.

يساعدك على الشبع لفترات طويلة.

يساعدك على إنقاص الوزن.

يساعدك على التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.

يساعدك على تنقية الجسم من الأمراض.

يساعدك على التخلص من التسمم الغذائي