"هتموتي عيالك بايدك"!!.. 7 أنواع من الفواكه والخضروات احذر أن تخلطها مع بعض مهما كان الامر.. سم قاتل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتاج الجسم البشري إلى تناول الفواكه والخضروات للبقاء على صحة جيدة، حيث يحتويان على نسبة عالية من الفيتامينات، ومع ذلك، قد تكون الجمعيات الغذائية غير السليمة لها آثار خطيرة. أظهرت العديد من الدراسات أن تناول بعض هذه الأطعمة في وقت واحد يمكن أن يسبب بعض المشاكل لدى الكبار، وقد يكون فادحًا للرضع.

الأطعمة التي يجب تجنب مزجها أو تناولها معًا الموز مع البودنجان: هذا التركيب يسبب ثقل في المعدة لدى الكبار، ويبطئ من حركة الدماغ ويزيد من إنتاج السموم، مما قد يؤدي إلى الوفاة للرضع.

البرتقال مع الجزر: على الرغم من شيوع هذا التركيب في محلات بيع عصائر الفواكه الطبيعية، إلا أن مزجها وتناولها معًا في نفس الوقت يسبب حرقة في المعدة، وزيادة في تدفق عصارة المعدة الصفراوية، بالإضافة إلى تلف الكلى، والذي قد يؤدي بدوره إلى أمراض أكثر خطورة.

الأناناس مع الحليب أو الزبادي: يسبب هذا التركيب الغثيان وتكون الغازات في المعدة، والصداع، وآلام الهضم التي قد تتطور إلى الإسهال، لذلك تخيل ماذا يسبب للرضع.

البابايا مع الليمون: يسبب هذا التركيب فقر الدم ومشاكل في الهيموغلوبين، لذلك يجب تجنبه بكلفة وعدم المجازفة بإعطائه لأطفالك.

الجوافة مع الموز: يسبب هذا التركيب إنتاج الحموضة والغازات في المعدة، ومن يتناوله يشعر بالغثيان، بالإضافة إلى الصداع وآلام المعدة.

البرتقال مع الحليب: إذا كنت واحدًا من الأشخاص الذين يتناولون الحبوب أو الشوفان مع عصير البرتقال، يجب عليك أن تتوقف عن هذه العادة فورًا! يجعل البرتقال المعدة غير قادرة على معالجة النشويات الموجودة في الحبوب.