لو نسيت الباسورد مش هتحتاج لعمل فورمات اسهل طريقه لفتح أي هاتف بدون النمط أو الرقم السري بدون فقد البيانات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكن ان يتعرض للعديد من الأشخاص إلى نسيان كلمه المرور أو الرمز الخاص بالهاتف وفي هذه الحالة لا تكون الا طريقه واحده وهي عمل فورمات للهاتف ولكن هذه الطريقة سيئة للغاية، لأنها تؤدي إلى فقد جميع المستندات والاسماء على الهاتف وربما تكون به العديد من الأعمال الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها لذلك هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها فتح أي هاتف بدون كلمة السر ولن تحتاج إلى مسح البيانات او عمل فورمات للهاتف لفتحه ولكن هذه الطريقة تكون بخطوات معينة سوف نعرضها خلال هذا المقال.

فتح الهاتف عبر حساب جوجل

إذا كنت تمتلك هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل اندرويد وأخذ نسيت كلمة المرور أو نمط الحفل فيمكن استرداده من خلال الخطوات التالية:

قم برسم النمط عدة مرات او ادخال كلمه المرور حتى يأتي لك مهلة 30 ثانيه وسوف يظهر لك خيار هل نسيت كلمة المرور اضغط عليه.

سوف تظهر لك خيارات الإجابة على سؤال الامان او تسجيل الدخول عبر جوجل اضغط عليها وادخل تفاصيل الحساب المرتبط بالهاتف.

وسوف يرسل له كلمة مرور قم بادخاله وبعد ذلك تغييره كلمة القديمة والاحتفاظ به.

فتح جوال عبر النسخ الاحتياطي بي اي ام

قم برسم النمط عشوائيا ثم اضغط على خيار النسخ الاحتياطي الموجود أسفل الشاشة وإدخال جميع البيانات المطلوبة ثم اضغط على نسيان كلمة المرور وادخل الرقم التعريفي وسوف يتم فتح الهاتف بدون.