الشجرة التي يكرهها الجان.. عشبة معجزة حيرت العلماء هترجعك لسن الـ 20 حتى لو عمرك 70 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جمال المرأة ما يجعلها تشعر بالثقة والراحة النفسية دائما، وهذا ليس بالنسبة لجمال الملامح، بل يعتمد على صفاء بشرتها ونقائها من الحبوب والتجاعيد التي تظهر عليها وشعرها بالأحراج الدائم بسبب مظهرها الخارجي بين الناس، لهذا يوجد عشب يساعد على تنقية البشرة بالكامل من أي شيء يؤذيها من العوامل الخارجية فهو الحل الطبيعي الأمثل الذي لا يوجد آثار جانبية له، وهذا ما سنوضحه الآن من خلال مقالنا القادم

عشبة السيدر للبشرة

هذه العشبة من أفضل وأهم الأعشاب التي تستخدم في وصفات البشرة، فهي تعمل على التفتيح العميق للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم، ولهذا يمكن الاعتماد الكلي عليه وصنع كريم يتم وضعه باستمرار، فوداعا للاسمرار بعد الآن وإليكم مكونات الكريم وهي سيدر، شاي اخضر، حليب بودر، عسل ابيض، زبادي، ووضع الكريم لتلاحظ الفرق.

خطوات عمل كريم السيدر

لعمل الكريم في المنزل عليك إحضار المكونات السابقة، ثم اتباع الخطوات البسيطة القادمة

إحضار طبق صغير لعمل الكريم بداخله.

نسكب جميع المكونات معا في الطبق لخلطها جيدا.

بعد الخلط نلاحظ تكوين كريم سهل الاستخدام.

تنظيف بشرتك في المكان المراد وضع الكريم عليه جيدا.

نضع الكريم على هذا المكان ونتركه حتى يسهل فركة.

ننظف البشرة من الكريم جيدا ثم تكرار الوصفة دائما.

نصائح الاستخدام هي عدم وضع قبل التجربة على اليدين وعند حدوث حساسية لا يجب وضعه مرة أخرى.