خبر حلو من حظك.. الحكومة تصدر قرارات جديدة لأصحاب المعاشات هتغير حياتك 180 درجة.. ابسط يعم

سن التقاعد الجديد

قررت الدولة لزيادة سنوات العمل وتأخير التقاعد من أي وظيفة ولهذا تم تحديد العمر الذي يتقاعد به المواطن وهو ٦٥ عام، وهذا ينفذ على الجميع ولكن بشكل كبير على من هم دخلهم الشهري متوسط، وذلك لتحسين مستواهم الاقتصادي، وهذه القرارات لم يتم تطبيقها حتى الآن بل سيبدأ من عام ٢٠٤٠، وهذا ما اوضحته وزارة التضامن الاجتماعي المصري، ولا يوجد أي تغيير حتى الآن والشهر بالتحديد لتنفيذ القرار.

الفئات التي يطبق عليها قرار المعاشات

هناك فئات معينة سيتم تطبيق عليها السن الجديد في التقاعد وهذه الفئات هم مواليد العام الميلادي ١٩٨٠م، وجميع السنوات التي تلي هذه الفترة، ولن يتم تطبيقه على من ولد قبل ذلك، وهذا لتحديد فئة معينة وعدم تنفيذ القرار على عدد كبير من المتقاعدين والتكلفة الشديد التي تنتج عن ذلك، وهذا يجعل المازنية متوافقة مع ظروف الدولة خلال الفترة المقبلة.