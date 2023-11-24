« هتتحولي لملكة جمال » ..معجزة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة..ضعيها قبل النوم يوميًا وشوفي الفرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الفازلين من أنواع المرطبات المعروفة في مختلف البلدان والتي لها فوائد عديدة، وأخص بالذكر كذلك زيت الزيتون وهو من الزيوت الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، وتدخل في عمل العديد من الوصفات للشعر والبشره وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم وصفة متميزه جدا من الفازلين وزيت الزيتون، سوف تساهم في جعل البشره تشبه بشرة الأطفال وتعطي الترطيب الكامل للوجه وتحسن من مظهر البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد.

مكونات وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة: مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين.

مقدار ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

مقدار نصف ليمونة.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير هذه الوصفة الممتازة من الفازلين والزيت الزيتون سوف تتفاجئون من نتيجتها ولتحضيرها نحضر وعاء متوسط الحجم، ونضع فيه مقدار زيت الزيتون السابق ذكره بالإضافة إلى عصير نصف ليمونه ويتم خلط المكونات معا حتى تتجانس تماما.

الخطوة التالية يتم فيها إضافة النشا والفازلين بشكل تدريجي للحصول على قوام كريم يسهل فرده على البشرة، وبعد تنظيف البشره جيدا يتم تطبيق هذا الماسك خاصة على الأماكن التي تحتوي على تصبغات، ويمكن أن يتم تطبيق هذه الوصفة أيضا على اليدين والأكواع.

وأخيرا يترك هذا الخليط على البشرة لمدة ربع ساعه ويشطف الوجه بالماء الفاتر والغسول، وبعدها يتم وضع الكريم مرطب، وتكرر مرتين اسبوعيا للوصول إلى أفضل نتائج