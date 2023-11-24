انت الأن تتابع خبر اسرار المطبخ التركى.. طريقه عمل فطائر الجبنة التركية الهشه واللذيذه بخطوات بسيطه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الامهات عن وصفات جديده وسهله التحضير وتحرصن على القيمه الغذائيه للوصفات وفى هذا التقرير نقدم لكم طريقه عمل فطائر الجبنه اللذيذه حيث تعتبر هذه الفطائر من الوجبات الاساسية فى تركيا ويقدمها البعض هناك كوجبات خفيفه او وجبات اساسية فى بعض الاحيان حيث يحبها البعض محشوه بالجبنه الموزاريلا او الجبن الابيض او الجبن الرومى وتعتبر الفطائر التركية احد الاطباق الحاضره دائما فى المناسبات الاجتماعيه والاحتفالات الهامه وفى هذا التقرير سنعرض اليكم خطوات عمل الفطائر التركية بطريقه سهله وبسيطة.

مكونات فطائر الجبنة التركية :

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

1 كوب من الحليب الدافئ.

2 معلقة سكر ناعم.

1 معلقة خميرة صغيرة.

1 معلقة صغيرة من الملح.

1 معلقه كبيرة من الزيت النباتى.

جبن للحشو “الموزاريلا او الجبن الابيض او الجبن الرومى”.

طريقة تحضير فطائر الجبنة التركية :

تحضير وعاء كبير واضافه المكونات الدقيق والحليب والسكر والخميره والملح والزيت النباتى ونقوم بخلطهم معا حتى تصبح العجينه ناعمه ومتماسكه.

نقوم بتغطية العجينه بتركها فى مكان دافى لمده ساعه حتى تتخمر بطريقه كاملة.

نفرد العجين على سطح به بعض الدقيق الى دائره سميكه.

نقوم بتوزيع الحشو حسب الطلب بالتساوى على العجينه.

نقوم بلف العجينه على شكل رول طويل مع التاكد من فرد حشو الجبن بطريقة سليمه.

نقطع الرول شرائح رفيعه لبدء ادخالها فى الفرن.

نقوم برص شرائح الفطائر فى صينيه الفرن مبطنه بورق الزبدة.

ادخلى الصنيه داخل الفرن فى درجه حراره متوسطه لمده من 20 : 25 دقيقه حتى تصبح باللون الذهبى.

قومى بتقديم الفطائر الجبن اللذيذه ساخنه او بارده وبالهنا والشفا.