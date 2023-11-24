اوعي ترميهم تاني.. 7 أفكار سحرية لإعادة تدوير برطمان الزجاج من تاني اعرفيهم فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد البرطمانات الزجاجية في كل منزل مثل برطمان الصلصة العسل المربى المخلل والعديد من البرطمانات، والكثير منا يتخلص أول بأول منهم، ولكن البعض يعمل على إعادة تدوير هذه البرطمانات في كثير من الاستخدامات، بطرق متعددة لتحسين مظهر المنزل وترتيبه بشكل منظم، حيث يتم استخدامها لتخزين أدوات نظافة الحمام ومستلزمات الاطفال الصغيرة مثل التوك وما شابه ذلك واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم بعض الأفكار البسيطة بطرق متنوعة.

استخدامات ذكية للبرطمانات الزجاجية الفارغة

تستخدم البرطمانات الزجاجية في تخزين وتنظيم المنزل بشكل رائع وإليك بعض الأفكار البسيطة وهى كالاتي:

يمكنك استخدام البرطمانات الزجاجية كإناء لزراعة بعض النباتات والأعشاب داخل المنزل.

تستخدم البرطمانات ايضا في حفظ التوابل المتنوعة مع كتابة اسم المكون على ملصق.

كما يمكنك حفظ المواد الغذائية مثل الأرز والبقوليات والسكر حتى تحافظ على عدم تعرضها للرطوبة.

بينما تستخدم في حفظ الأقلام والأدوات الكتابية المتنوعة لتنظيمها.

تستخدم البرطمانات الزجاجية أيضا في صب شموع الزينة داخلها لتعطي مظهر رائع.

وتستخدم أيضا في تنظيم ادوات الحمام الصغيرة.

أفكار لاستخدام برطمان الزجاج المستعمل

أفكار مبتكرة لاستخدام برطمان الزجاج المستعمل منها الآتي:

تستخدم البرطمانات الزجاجية بعد إضافة ملصقات فنية للزينة في وضع أدوات الحمام مثل كرات القطن والأعواد وما شابه ذلك مع عدم وضع الغطاء.

يمكنك تلوين البرطمان الزجاجي وعمل منه تحفة فنية ونضع بداخله حلوى وتقديمه كهدية جميلة.

أيضا نستخدم البرطمان في حفظ أغراض العناية بالشعر من دبابيس وتوك ومشابك شعر تنظم بشكل جميل.

يستخدم البرطمان للحلوى للحفاظ على قطع الحلوى مثل الشوكولاتة أو الملبس كما يمكنك وضعه على المكتب.

يستخدم البرطمان أيضا في المطبخ لتخزين المعالق والشوك والسكاكين الفضية المختلفة، كما يمكنك طلائه بلون يناسب ديكور المطبخ.