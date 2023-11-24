هتقعد ع النت براحتك.. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي Wi-Fi بسهولة بدون برامج أو تطبيقات !! وداعا لفلوس النت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يزداد البحث من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى معرفة كيفية الدخول على شبكة الواي فاي والحصول على الانترنت، حيث يعاني الكثير من انتهاء باقة الانترنت بسرعة كبيرة، ولذلك فإننا نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال سوف تساعدك في الحصول على كلمة المرور بدون تنزيل أي برامج أو تطبيقات.

طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها التعرف على كلمة السر الخاصة بالــ Wi-Fi، وذلك من خلال اتباع الاتي:

‏الدخول على شبكة ال Wi-Fi المرغوب في التعرف على كلمة السر الخاصة بها.

‏تسجيل الدخول على صفحة إعدادات الراوتر من خلال تشغيل اسم المستخدم وكلمة السر بصورة صحيحة.

‏يتم إدخال هذا العنوان في شريط العنوان على صفحة الويب وهو 192.168.1.1.

‏تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور بكلمة admin في كل منهم والضغط على زر الدخول.

‏يتم اختيار أيقونة network ‏ومنها يتم اختيار Wlan، ‏بعد ذلك يتم الضغط على security ‏لتظهر أمامكم كلمة السر بطريقة سهلة وبسيطة.

التعرف على كلمة سر الـ Wi-Fi من التليفون

‏الدخول إلى إعدادات الهاتف واختيار إعدادات ال Wi-Fi.

‏اضغط على اسم شبكة ال Wi-Fi الخاصة بك.

‏العمل على فتح الكاميرا من جهاز الهاتف للتأكد أن هناك QR كود ظاهر أمامك، وبعدها يتم ظهور كلمة السر الخاصة بال Wi-Fi تلقائياً.