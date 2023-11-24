دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هام وخطير لا تسخّنوا هذه الأطعمة: خطر التسمّم والسرطان!,

�كّد خبراء التغذية أن إعادة تسخين بعض أنواع المأكولات يؤدي إلى التسمّم الغذائي، وفي أحيانٍ أخرى إلى الإصابة بمرض السرطان: السبانخ وبعض الخضروات يجب عدم تسخين الخضروات الغنية بالنيترات مثل السبانخ، أو الخضروات الورقية بشكل عام مثل اللفت أو الكرفس أو الجزر، لأن النيترات يمكن أن تصبح سامة وتطلق خصائص مسبّبة للسرطان. وتشتهر السبانخ باحتوائها على كمية كبيرة من الحديد، لذا فإن إعادة تسخينها تؤكسد الحديد الموجود فيها، وتتسبّب أكسدة الحديد في تكوين الجذور الحرّة الخطِرة، والتي تسبب الكثير من الأمراض، بما في ذلك العقم والسرطان. الأرز يدخل الأرز في قائمة الأطعمة التي لا ينبغي إعادة تسخينها لأنه يمكن أن يسبّب التسمّم الغذائي، ويعود ذلك إلى وجود بكتيريا شديدة المقاومة تسمّى “البكتيريا العضوية الشمعية”، والتي يمكن أن تنمو عند تخزين الأرز المطبوخ بشكل صحيح أو تخزينه لفترة طويلة جداً. البيض يعدّ البيض من الأطعمة الصحية المفيدة لأنه مصدر غني بالبروتين، ولكن البيض المطبوخ أو المسلوق يمكن أن يكون ضاراً بالصحة إذا تعرّض للحرارة بشكل متكرر، لأنه يحتوي على نسبة عالية من النيتروجين، ويمكن أن يتأكسد هذا النيتروجين بسبب إعادة تسخينه، مما يزيد خطر الإصابة بالسرطان. لذا، ينصح خبراء التغذية بتناول البيض بعد طبخه مباشرة، وفي حال حفظه لتناوله في وقت لاحق فلا يجب إعادة تسخينه. الدجاج لا يُنصح بإعادة تسخين الدجاج بعد طبخه وتخزينه في الثلاجة، لأن التسخين يغيّر في التركيب البروتيني للدجاج، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. البطاطس البطاطس مصدر مهم للعديد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامين B6، والبوتاسيوم، والفيتامين C، إلا أنها من الأطعمة التي لا ينبغي إعادة تسخينها أبداً، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تكاثر نوع من أنواع البكتيريا التي تسبّب التسمّم الغذائي، وهي “البكتيريا المطثية الوشيقية”. ويمكن إنتاج هذه البكتيريا إذا تُركت البطاطس المطبوخة في درجة حرارة الغرفة، ولذلك يفضّل تخزينها في الثلاجة أو التخلص منها إذا لم يتم تناولها خلال يوم أو يومي