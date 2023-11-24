"من غير دهون ومن غير نقطة زيت..!!" اخطر طريقة .."لقلي السمك” و احسن من مليون مطعم كمان

خطوات قلي السمك بدون إمتصاص نقطة زيت :

اولاً يجب عليكي احضار كيلو من ‏السمك المراد قليه .

ثالثاً يجب إحضار كوب من النشا.

ثم بعد ذلك إحضار كوب من الماء.

ثم ملح وفلفل.

و بعدها كوب من الدقيق.

و توابل السمك.

ثم يجب ايضاً إحضار كمون مطحون.

و في النهاية يجب احضار مقلاة مناسبة للقلي.

طريقة التحضير :

أولاً يجب عليكى القيام بتنظيف السمك جيدا.

ثم بعد ذلك مع الدقيق المختلفة فيه يتم إحضار وعاء و يتم وضع النشا و الماء و التوابل .

بعد ذلك في طبق النشا والماء نقوم بغمس السمك .

ثم تأتي خطوة تسخين كمية .

وبعد ذلك نضع جميع الكمية .

ثم نقوم بقلي السمك.

واخيراً وبعد طهيه نضعه على أوراق مناديل المطبخ ثم يفضل أن نقوم بتصفية الزيت من السمك.