دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة الاستخدام..وصفة رهيبة لتنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء,

عدد كبير من السيدات والبنات يبحثون بشكل دائم عن وصفة لـ تنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء بشكل نهائي، لأن هذه البثور تكون بمثابة مشكلة مؤرقه لدي العديد من الجنس الناعم حتي يحصلون علي بشرة نقية خالية من أي بثور أو حبوب لأن البثور سببها الأساسي هو تراكم الأوساخ والبكتريا علي البشرة ولا يتم تنظيف البشرة بالشكل الأمثل وبذلك ينتج عنها الرؤوس البيضاء ثم تصبح رؤوس سوداء ومن هنا سوف نقدم لكم وصفات طبيعية آمنه لتنظيف البشرة والتخلص منها بشكل طبيعي وبدون أي أثار جانبية.

وصفات تنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء

الوصفة الأولي

عليك سيدتي إحضار ملعقة كبيرة من السكر الأبيض النقي أو السكر البني أن توفر عندك بالمنزل، ثم تضعي عليه عصير نصف حبة من الليمون ، ثم ضيفي عليهم ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة الاستخدام

عليك سيدتي إحضار بوله عميقة ووضع بها معلقة كبيرة من الحمص المطحون، ثم نضع عليها معلقة من الشوفان المطحون، ثم معلقة كبيرة من عسل النحل، وأخيرا معلقة كبيرة من اللبن. طريقة الاستخدام

عليك سيدتي مزج الخليط جيدا كما ذكرناه جعل مسامات البشرة تتفتح عن طريق غسلها بالماء الدافئ أو تمرير قطنة دافئة علي الوجه ثم وضع الخليط لمدة 15 دقيقة ثم فركة بفرشاة أسنان بطريقة دائرية ثم غسل الوجه بماء فاتر وتنشفه جيدا. الوصفة الثالثة

نضع المكونات علي البشرة ثم نتركها 5 دقائق ثم نستخدم فرشة الأسنان لتنظيفها بحركة دائرية ثم غسل الوجه بماء فاتر.

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