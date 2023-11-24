عشبة سحرية موجودة في كل منزل تقضي على السعال والزكام بلحظات.. احرصوا عليه

اليانسون علاج للكحة والزكام سريعًا

اليانسون من الأعشاب التي ينصح بتناولها عند الإصابة بالكحة والبرد والزكام ويرجع هذا الاحتواء اليانسون على مجموعة من المركبات الهامة لصحه الإنسان ولعل من أبرزها الأنيثول وهذا أحد أهم مضادات الأكسدة التي تساهم في وقاية الجسم من الإصابة بنزلات البرد المؤديه للكحه، ومركب الميثانول وهو يعمل كعنصر هام وفعال في طرد البلغم، ومركب الفينولات وهو احد اهم العناصر التي تعتبر مضادة للبكتيريا والفطريات.

وصفة لعلاج الكحة باليانسون

المكونات:

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من بذور اليانسون

طريقة التحضير:

يتم وضع قبل ماء هذا في وعاء وعليه بذور اليانسون ويتم غليه لمدة ربع ساعه على النار ومن ثم يتم صبه في كوب ويتم تحليته بالعسل مع تناول هذا المشروب طوال فترة الإصابة بالكحة، مما يؤدي إلى تخفيف أعراض الكحة والقضاء عليها بمرور الوقت بطرد البكتيريا المسببة لها