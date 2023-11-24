هترجعوا تلبسوا الهدوم اللي اتركنت تاني... شوفي طريقة تنظيف الملابس من بقع الاصفرار وادعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة تنظيف الملابس من بقع الاصفرار والعرق سنذكرها لكِ في موقعنا نيوز مصر، الاصفرار الموجود على الملابس الداخلية أو الرياضية ناتج عن التعرق وترك الملابس في الدولاب لفترة طويلة دون استخدامها وكذلك استخدام مزيلات العرق، الأمر الذي يرهق ربة المنزل في التنظيف لذلك نقدم لكِ أكثر من طريقة يمكنك استخدامها للقضاء على البقع الصفراء.

طريقة تنظيف الملابس من بقع الاصفرار استخدمي معجون الأسنان في القضاء على البقع الصفراء من خلال: بلل البقعة بالماء أولاً ثم إضافة قطعة من معجون الأسنان وفردها على البقعة.

بعد ذلك قومي بحك البقعة بفرشاة أسنان قديمة عندك.

بعد الانتهاء من التنظيف بالمعجون اغسلي البقعة بالماء وستجدين أن البقعة اختفت. بيروكسيد الهيدروجين اخلطي ملعقة كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين (متوفر في الصيدلية) مع ملعقة كبيرة بيكينج صودا مع ملعقة كبيرة من الملح.

بللي القطعة بالماء أولاً ثم ضعي الخليط على البقعة واتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك افركي البقعة بفرشاة الأسنان لمدة دقيقتين.

اغسلي الملابس بالطريقة العادية وستتخلصين تمامًا من البقعة. الأسبرين ضعي 2 برشامة أسبرين في نصف كوب ماء واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتفكك في الماء، ثم حركي بالملعقة جيدًا ليذوب في الماء.

ضعي المحلول في بخاخ ورشي على البقع الصفراء الموجودة في الملابس.

اتركي الأسبرين على الملابس لمدة ساعتين ثم افركي البقع باستخدام فرشاة أسنان قديمة.

بعد ذلك اغسلي الملابس في الغسالة بالطريقة العادية لتتخلصي من آثار البقعة تمامًا. ملح الليمون يمكنك أن تغسلي الملابس البيضاء في الغسالة مع إضافة نصف كوب من ملح الليمون، فهو ممتاز جدًا في التخلص من اصفرار وبهتان الملابس الداخلية