جربتي حاجات كتير ومشلتش آثار الحناء؟ شوفي طرق إخفاء آثار الحناء بمكونات موجودة في بيتك

إخفاء آثار الحناء

هناك العديد من الطرق غير المكلفة التي يمكنك اللجوء إليها لإزالة آثار الحنة، وقبل عرض هذه الطرق نود أن ننبهك أنها لا تزيل آثار الحناء بشكل كامل بل تخفيها وتبهت لونها بدرجة كبيرة:

بيروكسيد الهيدروجين

عبارة عن مادة يتم شرائها من الصيدلية تساعد على بهتان لون الحنة، وتستخدم من خلال غمس قطعة قطن فيها والبدء المسح على مكان الحناء ذهابًا وإيابًا.

مقشرات الجسم

تعمل المقشرات على إزالة خلايا الجلد الميتة أي أنها عميقة في التنظيف؛ لذلك سنستخدمها في إزالة آثار الحناء من خلال:

مزج ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون على ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ابدئي في تقشير يدك أو المكان المراد إخفاء آثار الحناء منه بحركات دائرية.

زيت الزيتون لإزالة آثار الحناء

له مفعول ممتاز في التخلص من آثار الحناء وذلك من خلال استعماله بهذه الطريقة: