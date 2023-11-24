دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مكونات تحضير الخلطة :

اولاً يجب إحضار نصف حبة خيار

ثم بعد ذلك يحب إحضار نصف قرص صابون

ثم بعدها يجب إحضار ايضاً كوب ماء مغلي

و إحضار ايضاً ملعقة كبيرة من النشا

وأخيراً يجب إحضار معلقة صغيرة من عصير ليمون.

خطوات تحضير الخلطة:

يحب عليكي اولاً ان تقومي ببشر الصابون وضعيه في برطمان صغير.

ثم بعدها يجب ان تسكبي كوب الماء فوق الصابون وحرّكي جيداً.

ثم بعدها قومي ببشر الخيار ثم قومي بوضعه في مصفاة وذلك لتصفية الماء.

ثم بعدها يحب ان تقومي بخلط ماء الخيار مع الصابون ثم يحب ان تحركيها جيداً.

وبعدها اضيفي النشا ثم اخلطي جيداً.

ثم زيدي عصير الليمون واتركي الخلطة حتى تتماسك ويصبح قوامها كريمي.

و غي النهاية يجب ان تضعي الخلطة على المناطق الجسم او الوجه التي ترغبين في تبييضها لمدة 10دقائق.

الذي يجب ان تتبعيه:

يمكن استبدال عصير الليمون الحامض بماء الورد.

يمكنك استخدام لب الخيار المبشور مع ملعقة من السكر كمقشر للبشرة.

["اذا كنتي تعانين من البقع الداكنة على بشرتك وترغبين ببشرة ناعمة الملمس ونضرة تعرفي على سر خلطة الصابون والخيار ..!"]

فوائد الخلطة:

الخيار: يعتبر الخيار من اكثر انواع الخضروات الغنية بمضادات الاكسدة والتي تعمل على منع ظهور التجاعيد في البشرة.

بالاضافة الى ذلك يحتوي الخيار على مركبات تمنع ظهور التهابات في الجلد. يعمل الخيار على تفتيح البقع الداكنة والنمش فيالبشرة حيث يساعد على زيادة نسبة الميلانين في البشرة.

النشاء: يساعد النشاء على تبييض البشرة وعلى التخلص من الزيوت الاضافية في البشرة التي تسبب في تكوّن حبّ الشباب.

الصابون: يساعد على تنعيم البشرة.