سر تبحث عنه جميع النساء .. احرقي ليفة الاستحمام بتلك الطريقة ولن تستغني عنها أبدا !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك عملية بحث دائمة من جانب النساء عن بعض الأمور الاستثنائية التي تتعلق بالحفاظ على الجمال والشكل والمظهر العام فهذا الأمر لا يمكن أن تتخيل كم يهمون له حتى في أدق التفاصيل المتعلقة به والتي قد تبدو لبعض بسيطة لكنها قد تشكل أزمة كبيرة لديهن ، لذا فلا عجب أن معظم النساء يقضين وقت غير قليل في البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تلك الوصفات الجديدة والتي تم تجربتها بشكل فعلي وأثبتت تائج ممتازة وهو الأمر الذي سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نوضحه كما يلي

– الاستفادة من الليفة المحروقة جدير بالذكر أن هناك الكثير من النساء اللاتي يعانين من قلة كثافة الشعر في منطقة الحاجبين وهي من الأمور التي تجعلهم في حالة من الضجر وعدم الثقة بالنفس لذا يسعون من أجل العمل على تكثيف تلك المنطقة بشتى الطرق والتي من بينها الليفة المحروقة التي يتم بلها بالمياه أولا قبل أن يتم حرقها في النار كي لا تشتعل سريعا وكليا ومن ثم نأخذ هذا الرماد المتكون – طريقة تكثيف الحواجب 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ويفضل أن يكون الأصلي.

مقدار ملائم من المادة السوداء.

فنجان صغير من زيت جوز الهند الجاف.

تطبيق تلك الطريقة على منطقة الحاجب سيعمل على زيادة كثافة الشعر بدرجة ستدهشين لها