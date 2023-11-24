أسرة كاملة ماتت بسببها..احذر استخدام زيت القلي في هذه الحالة.. متجيش تقول مكنتش اعرف!!

يجب الحرص على عدم استخدام زيت القلي أكثر من مرة

وأضافت سهام سوقي أن المادة الحارقة الموجودة في زيت القلي تتحول أحياناً إلى مادة ضارة تسبب السرطان، ولذلك لا بد من تجنب استخدام زيت القلي لفترات طويلة أو عدة أيام، ويجب الحرص على تغيير زيت القلي على بشكل مستمر، خاصة إذا كان الزيت يحتوي على بقايا طعام، ومن الأفضل تجنب قليه تماماً واستخدام الشوي، باستخدام الفرن، أو المقلاة الهوائية، أو غيرها من الأدوات المستخدمة لشواء الطعام.

تعرف على أضرار زيت القلي على الصحة

وأكد الموقع الطبي أن زيت القلي له أضرار جسيمة على صحة الإنسان، خاصة إذا تم إعادة استخدامه أكثر من مرة، وفي حالة استهلاك كميات كبيرة من الزيت المحروق أو الزيت الذي سبق أن تعرض لدرجات حرارة عالية، وهذا يؤدي إلى رفع نسبة خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، والتي تتمثل فيما يلي:

عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي.

زيادة الوزن.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الضارة في الجسم.