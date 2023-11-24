"خلي جوزك بتجنن عليكي"... "استخدمي الخيار لحل مشاكل بشرتك" وخليكي دايما مهتمية بجمالك

فوائد استخدام الخيار للبشرة

نعرف جميعا أن الخيار من أكثر الثمار التي تستخدم لحل جميع مشاكل البشرة حيث أنه يعد ذات مواد طبيعية تعمل على ترطيب الجلد وتلطيفه كما تقلل ظهور علامات تقدم السن كما أنه يعمل على علاج الترهلات والتجاعيد فإنه لديه القدرة على شد الجلد كما أنه علاج قوي للتخلص من الهالات السوداء الموجودة تحت العين كما أنه علاج ظهور انتفاخ أسفل العين حيث يمتلك الخيار الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة كما أنه يحتوي على مواد طبيعية تعمل على عدم تكون حب الشباب كما أنه يدخل في عمل أكثر من وصفة لعلاج البشرة ومن أشهر هذه الوصفات استخدامه مع الزبادي كوصفة علاجية للبشرة.

طريقة استخدام الخيار في وصفات البشرة

يمكن استخدام أكثر من طريقة لاستخدام الخيار للبشرة يمكن إضافة بشر الخيار مع الزبادي والعسل لحل جميع مشاكل البشرة وذلك عن طريق نقوم بضرب كمية من الخيار في الخلاط مع علبة من الزبادي مع ملعقتين كبار من العسل ونقوم بوضعهم على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر ثم نلاحظ النتيجة، كما تعد هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي يقوم بها الكثير في المنزل.