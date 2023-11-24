لو الجهاز ده في بيتك ارميه حالا.. غرامة مالية 100 ألف جنيه لو تواجدت هذه الأجهزة في منزلك .. تعرف عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبذل الدولة كافة الجهود الممكنة في سبيل الحفاظ على اقتصاد البلاد في حالة قوية ومتماسكة قدر الإمكان رغم المشكلات التي تضرب شتى بقاع العالم والتي لا شك تضر كثيرا بالعملية الاقتصادية ومن ضمن تلك الجهود العمل على منع استيراد أو تهريب بعض الأجهزة الإلكترونية وهو التصرف الذي يضر بشكل كبير البلاد وتعمل على التصدى له من خلال الإمساك بمن يروجون لتلك اأجهزة وكذلك معاقبة من يساعدهم من المواطنين اللذين يقومون بتشجيعهم على ذلك من خلال شراء تلك الأجهزة

جدير بالذكر أن الدولة كانت قد أوضحت أن عملية استيراد أي جهاز اتصالات يجب أن تكون من خلال الحصول على موافقة من الدولة وفقا لأحكام القانون ومن يخالف هذا الأمر من الممكن أن يعرض نفسه لدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى مائة ألف جنيه والتي قد تتطور للحبس أيضا ، حيث أن أجهزة الاتصالات بشكل خاص يجب أن تدخل للبلاد بمعرفة الدولة خاصة تلك الأجهزة اللاسلكية

في ذات السياق فإن المادة رقم 44 من القانون المصري تشير بما لا يدع معه مجال للشك أن استيراد أي أجهزة ـو القيام بأية معاملات غير قانونية ومنافية للاستخدامات الطبيعية هو جهاز تسمح الحكومة بأمتلاكه كالاجهزة المنزلية الطبيعية مثل الغسالة والثلاجة والتكييف وأجهزة المحمول يجب أن تكون خاضعة بشكل كامل للقانون تجنبا لمسائلة القانونية