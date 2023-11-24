عمرك ضاع وانت ما تعرفش .. طريقة جهنيمة لاسترجاع " الفيزا " المسحوبة داخل ماكنية الصراف الألي ATM

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عملية سحب الأموال أصبحت أسرع وفي غاية السهولة ولا تحتاج إلى مساعدة اي شخص كما السابق من أجل أن تسحب بعض المال من حسابك الشخصي فقط كل ما قد تحتاج إليه هو الحصول على فيزا تمكنك من الحصول على أموالك في أي لحظة لكن يجب أن تحسن استعمال تلك الأداة كي لا تنقلب النتائج بشكل عكسي فهناك بعض الحالات التي يتم خلالها سحب تلك الفيزا داخل ماكنية الصراف الألي التي تستعمل لسحب الأموال وهو الأمر الذي يحدث نتيحة لارتكاب المستخدم لبعض الأخطاء التي تستدعي أن يتم التصرف بهذا الشكل حماية للحساب الشخصي لك قبل أي شئ أخر

– أخطاء أثناء عملية سحب الأموال

لا يجب أن تكرر إدخال الرقم السري بشكل خاطئ أثناء عملية سحب الأموال

من الضروري أن تنهي العملية سريعا وتقوم بسحب الفيزا فور الانتهاء من سحب الأموال وإلا سيم سحبها لداخل الماكينة

يتم سحب الفيزا داخل الماكينة في حال انتهاء مدة صلاحيتها

– كيفية استرجاع الفيزا

من الممكن أن تقوم بالتواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرقم الخاص بهم فور حدوث تلك المشكلة كي يتمكنوا من التصرف سريعا

سيطلب منك ذكر رقم ماكنية الصراف الآلي وكذلك التوقيت الذي تمت خلاله عملية السحب

فور الحصول على تلك البيانات سيتم الحصول على الفيزا لكن المشكلة تكمن في المدة ففي حال لن تكن الماكينة تابعة للبنك سيتطلب ذلك بعض من الوقت