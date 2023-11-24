تناولوا زيت الزيتون على الريق بهذه الطريقة لمدة 7 أيام واتفرج المفاجأة التي ستحدث

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون من أكثر الأشياء التي لها فوائد في هذا العالم لانه مستخلص من شجرة الزيتون الخام، ونصح به الكثير من الأطباء حول العالم للاشخاص ان يقوموا بشرب زيت الزيتون على الريق لانه يوجد به الفوائد الكثيرة التي يريدها جسم الانسان، وفي هذا المقال سنتعرف كيفية شرب زيت الزيتون على الريق وما هي الفوائد التي توجد في شرب زيت الزيتون على الريق وما هي الاضرار أيضا التي توجد في زيت الزيتون اذا تم شربه على الريق في الصباح.

فوائد زيت الزيتون على الريق

في ضوء هذا الخبر سنتعرف على كمية الفوائد التي توجد في زيت الزيتون اذا تم شربه على الريق في الصباح وهذه الفوائد هي:

• يعزز من صحة الأمعاء من فوائد زيت الزيتون على الريق أنه يعزز من صحة الأمعاء، إذ أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من المركبات، مثل مركبات الفينول التي تعمل على تغيير طبيعة البكتيريا في الأمعاء، مما يساعد على التخفيف من الأعراض المرافقة لأمراض الأمعاء الالتهابية.

• كما يعمل شرب زيت الزيتون على الريق على التخلص من الإمساك.

• ومن ضمن فوائد زيت الزيتون أيضا على الريق انه يعطي الجسم الكثير من الفوائد التي يحتاجها في الصباح مثل الفيتامينات والحديد والمغنيسيوم وغيرها الكثير من المعادن المختلفة.

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اضرار زيت الزيتون

ورغم وجود الفوائد الكثيرة التي توجد في زيت الزيتون ولكن يوجد هناك بعض الأضرار الصغيرة التي توجد فيها زيت الزيتون اذا تم شربه على الريق وهي:

انهو من الممكن ان يقوم بزيادة الوزن في الجسم وتراكم الدهون في الجسم أيضا نتيجة شربه.