مش هتعرف ايه اللى يحصل لجسمك إذا تناولت العدس مع البصل... تأثيرات غير متوقعة مش هتخطر على بالك وصدمة كبيرة للجميع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد العدس من الاكلات التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص لأن مذاقه شهي ولذيذ ويحتوي على جميع العناصر الغذائية الهامه للجسم من فيتامينات وبروتينات، حيث أن العدس من الأطعمة المفضلة عند الكبار والصغار ويقبلون على تناولها ولا يختلف على مزقها اثنين كذلك يتم تناول البصل الأخضر بجانب العدس لانه من اكثر الاكلات الشعبيه في مصر والتي يتناولها جميع الأشخاص، فقد ذكرت الدكتورة شيماء فكره اخصائية تغذية العلاجية فوائد العدس وماذا يحدث للجسم عند تناوله وهذا ما سوف نعرضه لكم.

فوائد تناول العدس مع البصل ينصح عدد كبير من خبراء التغذيه بتناول العدس بسبب فوائده على النحو التالي: البصل يحتوي على مضادات الاكسده التي تقوي المناعه.

يخفض مستويات الدهون والكوليسترول الضار بالدم يحتوي على كمية من البروتين والألياف والفيتامينات.

يحمي الجسم من الإصابة بأمراض القلب ع.

يساعد عن تعزيز صحة العظام والأسنان لأنه يحتوي على الفسفور.

يساعد استهلاك العدس على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة وبذلك فإنه يقلل الوزن. الأشخاص الممنوعون من تناول العدس مع البصل هناك بعض الاشخاص لا يجب عليهم تناول العدس مع البصل حيث أن ذلك يسبب لهم مشاكل صحية وهم كالعادة: الذين لديهم اضطرابات في الجهاز الهضمي.

الأشخاص الذين لديهم مشاكل في المعدة مثل الحرقة والغثيان.

الأشخاص المصابون بحساسية العدس والبصل.

مرضى القولون العصبي مرضى الحصيات بالمرارة.

مرضى انيميا الفول.

مرض النقرس.