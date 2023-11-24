هتبقى مليونير وانت ما تعرفش.. كنز في بيتك لو لقيت ال 50 قرش القديمة هتشتري شقة وعربية اعرف سعرها كام واماكن البيع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عملة الـ 50 قرش أحد العملات المطلوبة في أسواق العملات القديمة، حيث أنها أصبحت من العملات النادرة وتوجد عند أغلب الأشخاص ولكن يعتقدون ان ليس لها قيمة والبعض يتخلص منها ولا يدرك أهميتها ولكن انتشرت صورها على جميع مواقع السوشيال ميديا والفيسبوك مطلوبة بأسعار خياليه من خلال تجار العملة القديمة والأشخاص الذين يعشقون اقتناء التحف والانتيكات وسوف نتعرف على قيمتها وكيفية بيعها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

ال 50 قرش أحد العملات القديمة التي تحتوي على بعض الرموز الفريدة فإن الخمسين خلف المطلوبة في الأسواق العملات القديمة، يجب أن تتوفر بها بعض الشروط والضوابط منها أنا شعار ابو الهول يوجد فيها ال 50 قرش ويعد من أهم العلامات التاريخية التي تدل على عظمة مصر ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحضارة المصرية القديمة، حيث ان سعر 50 قرش بهذه المواصفات وصل الى 500 ألف جنيه وأكثر من ذلك.

اماكن شراء العملات القديمة

توجد العديد من المنصات الإلكترونية التي تعلن عن شراء هذه العملات مثل منصة إيباي بيع العملات القديمة وكذلك توجد الاسواق الشعبيه في محافظة مصر مثل القاهرة والإسكندرية حيث توجد في اسكندريه محطه الرمل وتوجد في محافظة الاسكندرية شارع خان الخليلي وغيرها من المناطق الأخرى التي تنتشر بها بيع التحف والانتيكات القديمه وكذلك العملات النادره ويجب ان تعود الى حقبه من الزمن معينه.