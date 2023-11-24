انت الان تتابع خبر شوف لتكون منهم .. " البريد " يعلن عن منحة قيمتها 1000 جنيه وفقا لقرار وزارة القوى العاملة .. كل اللي محتاجه البطاقة الشخصية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - البريد المصري من المؤسسات العريقة التي تأسست منذ سنوات طويلة وما زالت تقدم خدماتها لحين اللحظة على درجة عالية من الكفاءة والنظام والسبب راجع للتطوير والتحديث المستمر من جانب الدولة والحكمة لتلك الصروح التي تقدم خدمات للمواطنين كي يتسنى لها تحقيق الأهداف المطلوبة منها بسهولة ويسر حيث أن العديد من المراسلات والحولات التي يتم التعامل معها بشكل يومي من جانب موظفي البريد كما أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إن هناك بعض الإعانات والمساعدات والمنح التي يتم تقديمها من قبل الدولة لبعض المواطنين من خلال البريد كما سنوضح من خلال ما يلي من سطور في مقالنا

– منحة الألف جنيه من البريد

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة عن تلك المنحة والتي تقدر بألف جنيه من قبل البريد المصري وقد تسائل البعض عن المستحقين لها حيث أشارت التقارير أن تك المنحة تستهدف العمال غير المنتظمة والتي يحق لها الحصول عليها من خلال التقدم ببطاقة الرقم القومي فقط

– التسجل في منحة العمالة غير المنتظمة

أولا يتم تحديث الأوضاع الخاصة بالعمالة غير المنتظمة من خلال البطاقة الشخصية

لابد من العمل على استكمال البيانات كي يتمكنوا من الحصول على المنحة

ثم سيتم بعد ذلك الحصول على المنحة التي تقدر بألف جنيه مصري .