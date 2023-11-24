بعد التخفيض لـ 15عاماً…عقوبات وغرامات لأصحاب هذه البطاقات الشخصية .. الحق نفسك قبل ما تلبس في حبس وغرامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بطاقة الرقم القومي ليست مجرد كارت بلاستيكي ليس له اي اهميه كما يعتقد البعض تلك البطاقة يتم استخدامها في جميع الجهات الحكومية الرسمية بالإضافة إلى الجهات الغير رسمية على سبيل المثال، إذا كان لديك سفر للخارج لا يمكنك استخراج جواز السفر طالما لم تملك بطاقة رقم قومي ولو تملكها، وكانت منتهية سوف يتم تعطيل أمورك، لذلك لا يجب التهاون باستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي خاصة في ظل العقوبات التي وضعتها وزارة الداخلية تابعونا للتفاصيل.

غرامات بطاقة الرقم القومي

وضعت هيئة الأحوال المدنية مجموعه من الغرامات المالية والتي قد تصل الى 350 جنيه بالنسبة للأشخاص المخالفين ، بخصوص بطاقات الرقم القومي واليكم أبرز الغرامات:

كل مواطن يحتفظ ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية صلاحية البطاقة، سبع سنوات يتعامل بها في جهه حكوميه ويتم اكتشاف هذا الأمر يدفع في الحال غرام عملية قدرها 100 جنيه.

كل مواطن قد تأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة، بعد أن تم تغيير سن استخراج البطاقة وأصبح الآن 15 سنة يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.

إذا حدث وتم فقدان البطاقة لأي سبب كان وتم تحرير محضر بالفقد ولم يتم استخراج البطاقة بعد 15 يوم من تاريخ المحضر يدفع غرامة وهي قدرها 50 جنيه.

انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي وعدم تجديدها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء يدفع غرامة قدرها 50 جنيه عند إعادة تجديدها

غرامة وحبس

الحبس والغرامة لكل مواطن يمتلك عدد اتنين بطاقة رقم قومي ويقوم بالتعامل بها لا يجيز القانون هذا الامر على الاطلاق في تلك الحالة يدفع غرامة مالية قدرها 200 الف جنيه والحبس لمدة عام كامل