“شوف بطاقتك لتكون منهم وتدفع غرامة”.. حالات تعرض للحبس 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه تتعلق بالبطاقة الشخصية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في أي دولة وليس في مصر فقط تعتبر بطاقة رقم القومي مستند مهم جدا لتعريف الشخصية قد يطلق عليها في بعد الدول الأخرى بطاقه الهويه الوطنيه، ولكن معروفه في مصر باسم بطاقة الرقم القومي، تلك البطاقة يتم التعامل بها وإنهاء كل الإجراءات والتعاملات الحكومية من قبل المواطنين في مصر، وبناء عليه قد فرضت الحكومة بعض الغرامات المالية على المواطنين الذين يتكاسلون عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي وهناك استثناء لفئات معينة لأسباب صحية تابعونا نذكر لكم تلك الحالات وغرامات البطاقة.

ما هي الحالات التي يتم فيها دفع غرامات مالية على البطاقة الشخصية

تم تقسيم غرامات بطاقة الرقم القومي الى عدد خمس غرامات هناك ثلاث غرامات بمبلغ 50 جنيه وعدد اثنين غرامة بمبلغ 100 جنيه وإليكم التوزيع:

نبدأ مع الغرامة التي تكون بمبلغ 100 جنيه نجدها تفرض على الأشخاص الذين وصلوا الى سن القانوني لاستخراج البطاقه 15 سنة، ولكن لم يقوموا باستخراجها ويمكن منحهم مهلة لمدة ستة أشهر بعد ذلك يتم دفع الغرامة.

الحاله الأخرى التي يدفع فيها غرامه ماليه قدرها 100 جنيه هي عندما يقوم المواطن للاضطرار بالتعامل ببطاقة رقم قومي منتهية في جهه رسميه تابعه للدوله.

ربما يتم كسر البطاقة أو فقدان المحفظة لأي سبب كان قد فقدنا البطاقة، في جميع الأحوال في تلك الحالة يتم عمل محضر وبعد مرور 15 يوم من تاريخ المحضر اذا لم يتم استخراج بطاقة تدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه.

تغيير عنوان السكن أو الحالة الاجتماعية والأمر ذاته بالنسبة للمؤهل الدراسي وعدم إثبات تلك التغييرات في السجل المدني يدفع مقابله غرامة مالية قدرها 50 جنيه.

أشخاص تم استثنائهم من غرامات البطايق

كما ذكرنا في المقدمة أن الحكومة المصرية عندما قامت بوضع تلك الغرامات تعرف جيدا أن هناك بعض الفئات من المواطنين في مصر حالتهم الصحية صعبة للغاية، ويصعب حركاتهم بالذهاب للسجل المدني لهذا تمت إعفائهم وهم المرضى مع تقرير طبي وكبار السن وذوي الهمم