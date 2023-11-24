معلومة خطيرة لازم الكل يعرفها .. هل تعلم لماذا منع الله ﷻ تعدد الأزواج للمرأة وأحل للرجل 4 زوجات ؟ .. الإجابة ستدهشك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد شك أن البشر على مر الزمان قاموا بالكثير من الأعمال التي أصبحت عادات اعتيادية بما في ذلك تعدد الزوجات للرجل، وعلى الرغم من أن الوعي العام قد أصبح متعودًا على هذه الأمور ولم يطرح السؤال حولها، هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في استكشاف كل شيء والحصول على إجابات، لذلك لم تتجاهل الأديان هذه الفئة البشرية وقدمت لهم إجابات.

أسباب تعدد الزوجات في الإسلام

تعدد الزوجات يعتبر قانوناً في الإسلام وهو مبني على أسس شرعية وأفكار فلسفية، يُعَزَّى تحقيقه إلى عدة أسباب:

حفظ الأسرة والمجتمع: يعتبر التعدد بديلاً للخيارات السلبية مثل العلاقات الغير شرعية أو الطلاقات المتكررة، وبالتالي يحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع.

رعاية الأرامل واليتامى: يعطي التعدد فرصة للرجال للزواج من الأرامل وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية والمادية لهم و للأيتام.

توزيع الميراث: يساهم التعدد في توزيع الميراث على جميع الأبناء والزوجات بمنتهى العدل والمساواة.

تحقيق السعادة الزوجية: يُعَزَّى التعدد بتلبية احتياجات الرجل الجنسية والعاطفية بشكل أكثر اكتمالًا، مما يمكّنه من تحقيق الرضا الزوجي والسعادة العائلية.

أسباب تحريم تعدد الأزواج للنساء في الإسلام

من الجدير بالذكر أن التعدد في الزواج للرجال وفقًا للإسلام يعتبر امتثالًا لأوامر الله عز وجل، حتى لو لم يكن لدينا جميع الحجج الكافية لذلك فقط من خلال وجود أمر من الله يكفي لنا أن نطيعه، إضافة إلى ذلك لا يخلو الأوامر والنواهي الإلهية من الحكمة التي يحتاجها العقل البشري أحيانًا لفهم الهدف خلفها. على سبيل المثال، أشار العلماء إلى أن المرأة التي تمارس العلاقات مع عدة رجال قد تكون عرضة للإصابة بالأمراض الجنسية مثل الإيدز، كما أنه في حالة إباحة تعدد الأزواج للنساء، كان من الصعب على المرأة معرفة هوية والد الطفل وهذا سيؤدي إلى التشويش في الأنساب.