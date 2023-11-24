بيتك هيتخرب وهتدفع غرامة 100 الف جنيه.. لو الجهاز ده في بيتك تخلص منها فورا الحكومة توجه قرار شديد اللهجة للمواطنين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد في المنزل العديد من الأجهزة والأدوات جميعها لها أهمية في الاستخدام، ولكن هناك بعض الأجهزة التي نجدها لاستخدامها بشكل أفضل وهناك بعض الادوات الموجوده في المنزل لها فوائد واضرار على هذه الأدوات فتوجد بعض الأجهزة التي تعمل على تقوية الشبكات الراوتر فإن الحكومة حذرت من نوع معين من هذه الأجهزة التي توجد عند عدد كبير من الافراد لانها تؤثر على ضعف الاشارة في المناطق المجاورة، لذلك فإنها تسبب الضرر لعدد كبير من المواطنين وسوف نتعرف على هذا الجهاز خلال الفقرات التالية

تخلص من هذا الجهاز فورا وإلا سوف تدفع غرامة 100 ألف جنيه.

أجهزة ممنوعة في القانون

يعاني العديد من الاشخاص ضعف اشارة الانترنت لذلك يرجعون الى شراء اجهزة لتقويته ولكن هذه الأجهزة غير مطابقه للمواصفات وممنوعه قانونيا لأنها تؤثر على الشبكات الأخرى بالضعف، وقد فرضت الحكومة غرامات مالية تصل الى 100 الف جنيه ومن يقوم باستخدام هذه الأجهزة سوف يدفع الغرامة والحبس في بعض الحالات.

أجهزة مشروعه لتقوية الاشارة

اصدرت الحكومه اجهزة تقوية الاشارة ولكنها مشروعة ومطابقه للمواصفات ولا تضر اي اجهزة اخرى، كما أنها يتم طرحها بأسعار مناسبه ولا تسبب أي أضرار على المناطق المجاورة لذلك يمكن شرائها بأمان دون أن تعرض نفسك الى غرامة وعقوبة لذلك يجب ان تتجنب شراء الاجهزه على الاخرى الممنوعه قانونيه وتستخدم الاجهزه التي تم الاعلان عنها.



